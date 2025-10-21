Доля объектов ВИЭ в выработке электроэнергии в Казахстане достигла почти 7%

При этом более трети существующих в стране электростанций изношено на 70-90%, а в отдельных регионах уровень износа достигает 97%.

Международное агентство по возобновляемым источникам энергии IRENA опубликовало прогноз по доле выработки электроэнергии объектами ВИЭ на ближайшие 25 лет. По мнению экспертов организации, к 2050 году 91% мировой электроэнергии будет вырабатываться благодаря «зеленым» источникам. Эту масштабную задачу планируют решать по большей части за счет ветровых и солнечных электростанций. Для достижения глобальной цели миру нужны новые станции суммарной мощностью в 11,2 ТВт, передает Kazpravda.kz.

По мнению экспертов IRENA, уже к 2030 году необходимо преодолеть существующие барьеры и устранить недостатки. В первую очередь — это отставание в развитии инфраструктуры, недостаточно быстрые расширение и модернизация электросетей, проблемы с ростом объемов накопления энергии.

В Казахстане, где превалирует угольная генерация, планы по внедрению объектов ВИЭ не так грандиозны. К 2030 году долю объектов ВИЭ в выработке энергии намерены увеличить с нынешних 6% до 15%. Однако в РК проблемы развития «зеленой» энергетики близки к глобальным. Согласно анализу, проведенному экспертами международной консалтинговой организации PwC Казахстан, в ВИЭ-энергетике РК есть несколько барьеров развития. Условно их можно разделить на три группы — технологические, финансовые и регуляторные.

Финансовые преграды «зеленой» энергетики аналогичны глобальным трендам: ограниченный доступ к инвестициям при создании новых проектов, невысокая инвестиционная привлекательность, дорогие кредиты. По данным PwC, с 2014 по 2024 год инвестиции в объекты ВИЭ в Казахстане превысили 2,6 млрд долл. Около 70% капитала поступило от международных финансовых институтов.

Среди регуляторных преград отмечаются недостаток механизмов реализации целей декарбонизации, перехода к «зеленой» энергетике, неполнота нормативного регулирования. Самый сложный блок для дальнейшего развития «зеленой» энергетики — технологические факторы. Они напрямую зависят как от финансовых, так и от регуляторных барьеров.

«Изношенная инфраструктура усугубляет ситуацию с нехваткой балансирующих мощностей. Более трети электростанций изношено на 70-90%, в отдельных регионах уровень износа достигает 97%. Это приводит к отключениям, техническим потерям до 17% и росту системных сбоев, что ставит под угрозу интеграцию новых мощностей ВИЭ», — отмечают авторы доклада PwC.

По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК и Министерства энергетики, с 2019 по 2024 год доля выработки электроэнергии объектами ВИЭ в стране выросла в 3 раза, с 1,9% до 6,2%. За январь–июнь 2025 г. главный «зеленый» индикатор увеличился еще, до 6,8%.

Судя по данным МЭ РК, динамика роста объемов выработки электроэнергии объектами ВИЭ в Казахстане выше, чем в целом по всем объектам энергетики. За первое полугодие 2025 г. в РК в целом произвели на 3,3% больше электроэнергии, чем за аналогичный период прошлого года. При этом объектами ВИЭ было сгенерировано на 8,8% больше энергии, чем годом ранее — 4,2 млрд кВт/ч.

Такой солидный рост удалось получить, в первую очередь, за счет увеличения выработки ВЭС на 12,1%. К слову, на ветровые станции приходится наибольшая доля в общей выработке электроэнергии объектами ВИЭ — 61,5%. Второе место по этому показателю занимают солнечные панели, генерирующие 25% всей «зеленой» электроэнергии. За первое полугодие 2025 г. СЭС выработали на 8,5% больше энергии, чем за аналогичный период прошлого года.

Один из факторов, позволяющих «зеленой» энергетике расти быстрее — ввод в эксплуатацию новых объектов, увеличение установленной мощности. Например, в январе–июне текущего года общая установленная мощность всех казахстанских объектов ВИЭ достигла 3,1 ГВт — на 7,5% больше, чем в первом полугодии 2024 г. В сравнении же с показателем аналогичного периода 2019 года наблюдается рост в 3 раза.

Согласно планам профильного ведомства, до 2035 года в стране должно быть введено в эксплуатацию объектов новой генерации на 21,5 ГВт, подлежит реконструкции или модернизации еще 5 ГВт действующих мощностей. В настоящее время на этапе реализации находятся проекты общей мощностью в 10,3 ГВт, прорабатываются проекты суммарной мощностью в 11,2 ГВт.

По структуре вводимых мощностей лидирующую роль будут играть именно объекты ВИЭ. Они должны составить почти треть (32,1%) всех вводимых мощностей — 8,5 ГВт. Чуть меньшая доля придется на будущие новые станции, работающие на газе — 29,8%. Удельный вес мощностей обновленных и новых угольных ТЭЦ и ТЭС составит 27,1%.