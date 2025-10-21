Бектенов обсудил с казахстанскими IT-специалистами стартапы в социальной сфере и промышленности

По итогам встречи уполномоченным органам поручено рассмотреть озвученные предложения.

Премьер-министр РК Олжас Бектенов обсудил с представителями казахстанских IT-компаний вопросы поддержки ИИ-стартапов в сферах образования, спорта и промышленности в рамках задач, поставленных Главой государства в послании-2525.

Представители отечественной компании Paradigm Shift (CodiPlay) рассказали о ходе реализации новых проектов:

— AI Kitap — цифровой учебник по школьным предметам для персонализации учебного материала под уровень каждого ученика, с анализом прогресса и выявлением пробелов в знаниях. Разработана рабочая версия, ведется интеграция AI Kitap с Aitu.

— OlympIQ — технологическая платформа для развития спорта. Система позволяет обрабатывать аналитические, операционные, медицинские и организационные данные с помощью искусственного интеллекта. Разработана дорожная карта, подготовлены первые версии прототипов.

Для пилотного внедрения проектов определен перечень школ и спортивных федераций.

«Развитие технологий искусственного интеллекта — ключевая задача правительства. Мы будем всесторонне поддерживать разработки отечественных компаний», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Рассмотрены инициативы компании по разработке технологий, которые помогают оптимизировать производственные процессы, повышать эффективность сфер энергетики и транспорта, снижать операционные затраты и управлять рисками. Продукты включают интеллектуальные системы анализа данных, прогнозирования и автоматизации, которые внедряются в критически важные отрасли.