Цифровую трансформацию Казахстана обсудил Токаев с главой ISO

Президент РК встретился с генсеком Международной организации по стандартизации Серхио Мухику.

Касым-Жомарт Токаев принял Генерального секретаря Международной организации по стандартизации (ISO) Серхио Мухику. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Международная организация по стандартизации — это авторитетный институт, формирующий основы глобальной торговли, инноваций и устойчивого развития. Глава государства отметил значительный потенциал для совместных проектов Казахстана и ISO в таких областях, как цифровая трансформация и устойчивое развитие, передает Sputnik.

В свою очередь Серхио Мухику высоко оценил усилия Казахстана по развитию национальной системы стандартизации и цифровых технологий, отметив активное участие страны в деятельности организации и готовность к внедрению международных стандартов.

Собеседники выразили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении плодотворного сотрудничества и развитии новых направлений совместной работы.