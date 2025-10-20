ИИ может взять на себя рутинные задачи.

Депутат мажилиса, член фракции партии AMANAT Екатерина Смышляева в кулуарах парламента рассказала, почему искусственный интеллект пока не может полноценно участвовать в законотворчестве, передает Liter.kz.

«Мы недавно приняли закон об искусственном интеллекте, где такие вопросы уже частично учтены. Но участие нейросетей в написании законов пока невозможно не потому, что это бесполезно, а потому что текущий уровень ИИ, по моему мнению, не позволяет работать на смысловом уровне. Законотворчество все-таки творческий процесс», — отметила депутат.

По словам Смышляевой, технологии ИИ уже могут использоваться в аналитике и обработке данных, но не в законотворчестве.

«ИИ способен взять на себя рутинные задачи. Однако я не могу назвать ни одного агента, который успешно читал бы право. Наши законы не имеют машиночитаемой разметки, они не алгоритмичны», — подчеркнула она.

Парламентарий также добавила, что в будущем потребуется регламентация в сфере безопасности данных и развитие локальных продуктов, обученных на казахстанской специфике.