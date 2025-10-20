Новый eGov запустят до конца года

EGov 3.0 будет работать на базе QazTech.

До конца 2025 года в Казахстане запустят eGov 3.0. Об этом сообщили в министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития РК. Действующий портал eGov 2.0 работает на основе технологий 2013 года. Новая версия сайта, как пообещали в министерстве, будет удобной и более стабильной в работе, передает Курсив.

EGov 3.0 будет работать на базе QazTech. Планируется внедрить принцип «одного окна» — казахстанцам больше не понадобится повторно предоставлять одни и те же документы в различные государственные органы.

Эта система интегрирует госуслуги, информационные базы и компоненты искусственного интеллекта, что позволит значительно повысить открытость и эффективность общения между властью, предпринимателями и населением. Платформа технически способна устранить типичные бюрократические барьеры, при которых для оформления одной услуги приходится сначала обращаться за подтверждением в другое ведомство.

Ранее министр Жаслан Мадиев заявлял, что сервис пересобирают на новых технологических решениях, чтобы пользователи могли получать госуслуги быстрее и удобнее.

С октября 2025 года на портале электронного правительства изменились правила входа. Теперь просто ввести ЭЦП недостаточно. После первого шага (входа по ЭЦП) пользователю необходимо ввести SMS-код, который приходит с номера 1414.