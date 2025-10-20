Получение и замена водительских удостоверений переведены в онлайн-формат

Пилотный проект пройдет с 16 октября 2025 года по 1 сентября 2026 года.

Совместным приказом министра внутренних дел РК от 6 октября 2025 года № 751 и заместителя премьер–министра — министра искусственного интеллекта и цифрового развития от 7 октября 2025 года № 504 реализован пилотный проект по оказанию государственной услуги «Выдача водительских удостоверений» в части подачи заявки на получение водительского удостоверения впервые в онлайн-формате и перевода исключительно в онлайн-формат замены ВУ посредством портала электронного правительства и других объектов информатизации. Совместный приказ вводится в действие c 16 октября 2025 года и действует по 1 сентября 2026 года, передает Uchet.kz.

Алгоритм пилотного проекта по выдаче водительских удостоверений впервые посредством объектов информатизации предусматривает полный переход процедуры подачи заявлений в электронный формат. Заявитель выбирает услугу на одной из электронных платформ, проходит авторизацию и последовательно проходит проверки через государственные базы данных. После успешного прохождения всех проверок пользователю предоставляется возможность забронировать дату и время сдачи теоретического и практического экзаменов, оплатить госпошлину и оформить заявку на получение водительского удостоверения. Выдача удостоверения осуществляется в Центрах обслуживания населения, где производятся фотографирование и передача готового документа заявителю.

При этом прием заявлений на получение или замену водительских удостоверений через филиалы Государственной корпорации не осуществляется — все этапы выполняются исключительно онлайн.