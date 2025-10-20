Экспорт IT-услуг РК достиг $881 млн

Казахстан принял участие в крупнейшей мировой технологической выставке Gitex Global 2025 в Дубае, представив национальный павильон с цифровыми решениями и стартапами.

В павильоне представлено 20 компаний, демонстрирующих разработки в сфере искусственного интеллекта. Среди участников — Cerebra.ai, использующая ИИ для распознавания инсультов и помощи врачам, BEST Vision Technologies, разрабатывающая системы видеоаналитики для промышленной безопасности, BilimApp, продвигающая казахстанские образовательные сервисы, Ghalam, работающая над аэрокосмическими технологиями и Alaqan, создающая цифровые решения для людей с особыми потребностями. Все эти компании входят в программу QazTrade «Экспортная акселерация», которая помогает им выходить на мировые рынки.

Казахстанские IT-команды уже проводят встречи с инвесторами и технологическими компаниями из ОАЭ, Саудовской Аравии и Катара. Обсуждают внедрение отечественных решений в государственные сервисы и корпоративные платформы.

В рамках выставки казахстанская компания TrustMe подписала соглашение с дубайской компанией Sogdians Venture Studio. Теперь они являются официальными представителями TrustMe на рынке ОАЭ и стран Ближнего Востока и Северной Африки (MENA).

Кроме того, компания Blackstone AI заключила меморандум о намерениях с Family Eight Holdings Limited (ОАЭ). Стороны договорились о сотрудничестве в области интеграции технологий ИИ, совместной разработке новых продуктов и расширении присутствия на зарубежных рынках.

«Gitex объединяет участников более чем из 170 стран, включая государственные делегации и технологические корпорации. Участие в выставке — стратегический шаг для продвижения казахстанских IT-компаний на международные рынки. Казахстан укрепляет статус страны, экспортирующей не только сырье, но и интеллектуальные продукты. В 2024 году экспорт IT-услуг Казахстана достиг 881 млн долларов, увеличившись на 20,3%», — отметила управляющий директор QazTrade Айнур Амирбекова.