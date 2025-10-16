YouthIndustry.kz: новая цифровая площадка для тех, кто хочет строить индустриальное будущее РК

Платформа, где промышленность говорит с молодежью на одном языке.

Представьте себе портал, где профессии энергетика, горняка или машиностроителя открываются с новой стороны — как драйвовые, современные и перспективные. Именно таким стал квиз-сайт YouthIndustry.kz, который сегодня запустили в Казахстане.

Взгляд на индустрию Казахстана с человеческой точки зрения на деле означает, например, ответ на вопрос: «На каком предприятии быстрее создать семью?». Или для сторонников личностного роста — «Где есть шанс стать директором завода в 30+?». А что там с жильем?

На сайте YouthIndustry.kz есть ответы на многие волнующие молодых вопросы.

2025 год объявлен в стране Годом рабочих профессий. Государство делает ставку на тех, кто создает фундамент экономики своими руками, знаниями и инженерным мышлением. YouthIndustry.kz — это платформа, где промышленность говорит с молодежью на одном языке: языке простых ответов, интерактивных квизов и реальных историй.

Чем удивит YouthIndustry.kz?

— Квизы и тесты — чтобы проверить навыки и узнать, какая профессия ближе молодежи.

— Карьерные треки — пошаговые маршруты от первой практики до лидерских позиций.

— Истории специалистов — рассказы реальной молодежи, которая уже строит свою карьеру на предприятиях Казахстана.

— Социальный пакет — жилье, стажировки, учеба, возможность создать семью и развиваться в компаниях, где ценят молодежь.

Молодежь + индустрия = будущее

Сегодня в промышленности Казахстана трудится 1,14 млн казахстанцев (12,5% от общего числа работающих). И еще 40 тысяч вакансий открыты на предприятиях страны. Казахстанским предприятиям нужны молодые кадры, но многие ребята для своего будущего все еще выбирают IT, блогерство или сферу услуг. YouthIndustry.kz ломает стереотипы: показывает, что за цехами, турбинами и трансформаторами скрываются не только «железо и скучная рутина», но и современные технологии, стабильный доход и возможности для самореализации и общественной жизни.

«Мы сделали YouthIndustry.kz точкой входа в индустрию для молодежи. Это площадка, где профессии оживают и перестают быть абстрактными. Здесь можно увидеть, что промышленность — это не прошлое, а будущее», — говорят авторы проекта.

Поддержка ведущих игроков отрасли, таких промышленных гигантов, как ERG, Казцинк и KEGOC, подтверждает значимость проекта и его вклад в подготовку нового поколения специалистов.

И это только начало: скоро появятся новые гайды, истории и инструменты, которые помогут молодежи строить карьеру в индустрии Казахстана.