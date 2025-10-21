С нуля до 61 магазина за год: как Intermode масштабировал фэшн-ритейл в 4 странах благодаря решениям Set

Всего за год ритейлер создал сеть из 61 магазина со 160 кассами на территории Казахстана, Узбекистана, Азербайджана и Кыргызстана.

Внедрение промышленных кассовых продуктов из экосистемы Set помогло фэшн-ритейлеру Intermode создать «с нуля» масштабную розничную сеть. Унифицированные ИТ-решения позволили компании быстро открыть магазины брендов Lacoste и Superstep, наладить централизованное управление кассами и запустить программу лояльности.

Intermode — розничное подразделение турецкого гиганта Eren Holding. Компания оперирует международными брендами Lacoste, GANT, Converse, LES BENJAMINS и развивает собственные концепт-сторы под торговыми марками Superstep и House of Superstep.

Всего за год ритейлер создал сеть из 61 магазина со 160 кассами на территории Казахстана, Узбекистана, Азербайджана и Кыргызстана. Для этого ему потребовалась единая кассовая платформа, которая обеспечит унификацию, скорость тиражирования и надежность с первого дня работы.

«Ключевым фактором выбора Set Retail стал опыт коллег, которые уже внедрили и успешно использовали продукт в своей сети. Они рекомендовали именно это решение, как наиболее надежное и подходящее для фэшн-ритейла. Мы оценивали и другие варианты, но готовая экспертиза CSI в международных проектах стала решающим аргументом в пользу продуктов Set», — говорит Александр Бельчиков, ИТ-директор Intermode.

В ходе проекта специалисты партнера CSI, компании «ПРОСИСТЕМЫ», подключили онлайн-кассу «Программный фискализатор 3.0.1» и интегрировали Set Retail с популярными в Казахстане банковскими процессингами (Halyk Bank, Kaspi POS, Kaspi QR), и учетной системой «1С: УТ» с помощью готовых модулей.

А решение Set Centrum позволило создать централизованную архитектуру управления кассами, сэкономив время и деньги на установке отдельных серверов в каждом магазине.

В результате сеть:

— Создала тиражируемую модель, которая позволяет запускать новые магазины менее, чем за 2 дня.

— Запустила программу лояльности под управлением системы автоматизации маркетинга Set Loyalty, в которой зарегистрировалось более 30 тысяч покупателей.

— Автоматизировала контроль кассовых операций с помощью централизованной системы Set Prisma.

— Достигла высокой скорости обслуживания покупателей: среднее время закрытия обычного чека — 20–25 секунд.

— Получила поддержку законодательных изменений и локальных технических требований в каждой стране присутствия.

— Снизила отток клиентов и увеличила повторные продажи.

— Сократила потери, связанные с недобросовестным использованием бонусных карт и отменой чеков.

Подробности проекта читайте в кейсе.

Компания «ПРОСИСТЕМЫ» — авторизованный и сертифицированный сервисный партнер компании CSI в Казахстане. Оказывает услуги по автоматизации и ИТ-сопровождению торговых сетей с 2011 года.