Қарағандыда миға жоғары дәлдікпен ота жасайтын робот қолданысқа енгізіледі
Заманауи аппарат жергілікті бюджет есебінен сатып алынған.
Профессор Х. Ж. Мақажанов атындағы Қарағанды көпсалалы ауруханасының дәрігерлері елімізде алғаш болып жаңа буындағы нейрохирургиялық робот — Remebot RM-200 жүйесін пайдалануға алды. Жасанды интеллектпен жабдықталған бұл құрылғы миға жасалатын ең күрделі операцияларды миллиметрлік дәлдікпен орындауға мүмкіндік береді.
Заманауи аппарат жергілікті бюджет есебінен сатып алынған. Жақын күндері ол аурухананың операциялық бөлімшесінде толық қуатта жұмыс істей бастайды.
Жаңа роботтың жұмысымен Қарағанды облысының әкімі Ермағанбет Бөлекпаев арнайы барып танысты. Ол өңірде денсаулық сақтау саласын дамытуға ерекше назар аударылып отырғанын атап өтті.
«Мемлекет басшысының бастамасымен ауылдық жерлерде жаңа дәрігерлік амбулаториялар салынуда. Биылдың өзінде 92 медициналық нысан бой көтеріп, заманауи жабдықтармен қамтамасыз етілуде. Сонымен қатар, жедел жәрдем көліктері паркін жаңарту және ауруханаларды жоғары технологиялық медициналық техникамен жабдықтау жұмыстары жүргізілуде. Роботтандырылған нейрохирургиялық кешен дәрігерлерге аса күрделі оталарды жоғары дәлдікпен жасауға мүмкіндік береді, ал бұл өз кезегінде пациенттердің сауығу мүмкіндігін едәуір арттырады», — деді аймақ басшысы.
Remebot RM-200 жүйесі хирургтың жұмысына көмек көрсетумен қатар, оған енгізілген медициналық деректерді өздігінен талдай алады. Құрылғыны пайдалана отырып, алғашқы операциялар — интракраниялды биопсия және ми ісігін абляциялау жақын арада өтеді.
«Жаңа технологияның енгізілуі жылына 300-ден астам жоғары технологиялық нейрохирургиялық отаны орындауға мүмкіндік береді. Бұл ота сапасын арттырып, инвазивтілікті төмендетеді және науқастардың ауруханада жату мерзімін қысқартады. Роботтың дәлдік деңгейі — бір миллиметрден аз. Бұл Паркинсон ауруы мен эпилепсия дертіне шалдыққан науқастарға, сондай-ақ ми ісігі бар адамдарға күрделі стереотактикалық операцияларды орындауға мүмкіндік береді», — деп мәлімдеді аурухананың директоры Еркін-Дәуір Құрманғалиев.
Мақажанов атындағы аурухананың нейрохирургтары бұл жүйемен жұмыс істеуді Қытайда арнайы оқудан өткен. Сол елде олар сынамалық операциялар жасап, жаңа технологияның мүмкіндіктерін тәжірибе жүзінде игерді. Бұған дейін мұндай күрделі оталар қолмен орындалған болса, енді роботтың көмегімен олардың дәлдігі мен қауіпсіздігі айтарлықтай артады.
Жүйенің негізгі бөлігі — Reme-Hybrid деп аталатын роботтандырылған қол. Ол хирургтарға ми тіндерінде аса нәзік әрі күрделі манипуляцияларды орындауға мүмкіндік береді.