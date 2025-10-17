В Караганде робот будет делать операции на мозге

Врачи Карагандинской многопрофильной больницы имени профессора Х. Ж. Макажанова первыми в стране получили нейрохирургический комплекс нового поколения - Remebot RM-200.

Этот аппарат с искусственным интеллектом поможет хирургам выполнять сложнейшие операции на головном мозге с точностью меньше миллиметра. Оборудование приобретено за счет средств местного бюджета, и уже в ближайшее время начнет работать в операционной.

С новым аппаратом в нейрохирургическом отделении ознакомился аким области Ермаганбет Булекпаев. Он отметил, что в регионе большое внимание уделяется здравоохранению: «По инициативе Президента страны в сельских районах строятся врачебные амбулатории. В области возводится 92 медобъекта, оснащенных современным оборудованием. В планах — полная модернизация автопарка скорой помощи. Также идет оснащение больниц высокотехнологичной техникой. Роботизированный нейрохирургический комплекс позволит нашим врачам проводить сложнейшие операции с высокой точностью, а пациентам — повысить шансы на успешное лечение».

Remebot RM-200 не только помогает хирургам, но и анализирует данные, загружаемые в систему. Уже запланированы первые операции с его использованием — интракраниальная биопсия и абляция опухоли головного мозга.

«Внедрение новой технологии позволит выполнять свыше 300 высокотехнологичных нейрохирургических вмешательств в год, повысит точность и безопасность операций, сократит инвазивность и сроки госпитализации. Точность выхода на заданную точку — меньше миллиметра. Это дает возможность оперировать пациентов с болезнью Паркинсона, эпилепсией, опухолями головного мозга, выполнять стереотаксические операции и прицельно удалять гематомы с высокой вероятностью успеха», — рассказал директор больницы Еркин-Дауир Курмангалиев.

Врачи клиники прошли обучение в Китае, где применяются эти комплексы. Там специалисты выполнили серию пробных операций. Карагандинские нейрохирурги раньше выполняли подобные вмешательства, но с появлением робота возможности значительно расширятся.

Роботизированная рука с гибридной технологией Reme-Hybrid позволит выполнять сложнейшие манипуляции на головном мозге.

