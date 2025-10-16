В Казахстане планируют ввести ответственность за распространение противоправного контента

Министр внутренних дел заверил, что рисков злоупотреблений при введении новой нормы нет.

Депутаты мажилиса парламента 15 октября приняли в первом чтении проект закона «О профилактике правонарушений», а также сопутствующие законопроекты. Из заключения к законопроекту следует, что положения пяти действующих законов планируется объединить в один закон. Законопроектом впервые предусматриваются формирование национального доклада о состоянии общественной безопасности, предлагаемых мерах по устранению причин и условий совершения правонарушений, а также оценка деятельности уполномоченных государственных органов, передает Zakon.kz.

Помимо этого, в целях обеспечения неотвратимости наказания за распространение противоправного контента планируется ввести административную ответственность.

Во время обсуждения проекта закона «О профилактике правонарушений» и двух сопутствующих законопроектов, предусматривающих внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях, депутат Сергей Пономарев поднял вопрос о введении новой нормы, устанавливающей административную ответственность за размещение и распространение противоправного контента.

«Вместе с тем действующая редакция кодекса предусматривает ответственность за размещение, распространение ложной информации в масс-медиа, на интернет-ресурсах, на интернет-портале открытых данных. Не возникает ли риск слишком широкого толкования на практике понятия „противоправный контент“ и не приведет ли это к злоупотреблениям со стороны правоохранительных органов?», — уточнил мажилисмен.

Министр внутренних дел Ержан Саденов заверил, что рисков злоупотреблений при введении новой нормы об ответственности за распространение противоправного контента нет. По его словам, каждый случай будет проходить экспертную оценку.

«Понятие „противоправный контент“ определено в законе об онлайн-платформах. Там четко прописано, что к нему относятся: призывы к подрыву конституционного строя, экстремистская и террористическая деятельность, пропаганда жестокости, насилия, наркотиков и тому подобное. Самое важное — наличие экспертного заключения. Если даже правоохранительные органы и Министерство культуры считают, что материал является противоправным, мы не выносим решение сразу. Материал направляется эксперту, который дает заключение. И даже если эксперт подтверждает, что контент противоправный, окончательное решение принимает суд. Поэтому рисков злоупотреблений со стороны правоохранительных органов я не вижу», — дополнил он.