Въезд в Шенгенскую зону теперь только по биометрии

12 октября 2025 года в силу вступил пилотный проект системы Entry/Exit system для пограничного контроля регистрации граждан третьих стран, не являющихся гражданами ЕС.

Новая система будет применяться к путешественникам, которым требуется краткосрочная виза, а также к гражданам третьих стран, кто освобожден от визовых требований. Отказы во въезде также будут фиксироваться в этой системе. В процессе электронной регистрации Entry/Exit system будет собирать и хранить данные проездного документа и личные данные, а также даты въезда и выезда. Условия сбора и хранения персональных данных в EES изложены в Регламенте (ЕС) 2017/2226, устанавливающем систему въезда/выезда, передает Uchet.kz.

EES собирает и регистрирует:

— полные данные, указанные в проездном документе;

— дата и место въезда и выезда из европейской страны, использующей ESS;

— изображение лица и отпечатки пальцев («биометрические данные»);

— отказ во въезде, если это необходимо.

Данные отпечатков пальцев граждан стран, не входящих в ЕС, которым не нужна виза для въезда на территорию европейских стран, и владельцев упрощенных транзитных документов будут храниться в EES. Отпечатки пальцев тех граждан, кому требуется виза для въезда в Шенгенскую зону, будут храниться в Визовой информационной системе (VIS).

Система также собирает личную информацию, в зависимости от конкретной ситуации, из Визовой информационной системы (которая содержит дополнительную личную информацию) и Европейской системы туристической информации и разрешений. В частности — статус разрешения на поездку и, если применимо, статус члена семьи.

Система EES будет применяться в странах ЕС, за исключением Кипра и Ирландии, а также Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.

В случае отказа от предоставления биометрических данных будет отказано во въезде на территорию европейских стран с использованием EES.