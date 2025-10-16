Учителей хотят оградить от WhatsApp-чатов и съемки Reels

По мнению депутата Асхата Аймагамбетова, взаимодействие должно быть формализованным, а не хаотичным.

Депутат Асхат Аймагамбетов в кулуарах мажилиса озвучил предложение освободить учителей от обязанности участвовать в школьных чатах и снимать Reels. По его словам, если посмотреть на зарубежный опыт, то взаимодействие между школой и родителями осуществляется через официальные специализированные системы (аналогичные «Күнделику»), либо через электронную почту, передает Zakon.kz.

«Взаимодействие должно быть формализованным, а не хаотичным. Учителям могут написать и в три часа ночи с требованием что-то сделать. Как это влияет на статус педагога, когда он вынужден находиться в чате, где 25 учеников случайно отправляют картинки, анекдоты, шутки или поздравления? Как это отражается на его благополучии и концентрации, ведь у учителя тоже есть личная жизнь и семья. То же самое касается родительских чатов — мы все прекрасно знаем, что там происходит. Наша задача — установить баланс и оградить учителей от обязательного участия в таких чатах», — озвучил мажилисмен.

Также депутат отметил, что никто не должен заставлять педагога снимать Reels. Он может это делать, если является блогером, но только по собственному желанию, а не по требованию.

