Почти 17 млн долларов в крипте арестовали в Казахстане

Ликвидировано 130 незаконных криптообменников, используемых преступниками для отмывания доходов, полученных от интернет-мошенничества и наркоторговли.

Как рассказали в Агентстве по финансовому мониторингу, по итогам проведенных финансовых расследований арестовано 16,7 млн USDT (стейблкоин, обеспеченный фиатными средствами и предназначенный для поддержания стоимости на уровне 1 доллара), передает Zakon.kz.

В АФМ рассказали, как работает этот механизм: «Владельцы „наркошопов“ и кибермошенники перечисляют либо деньги на банковские счета, либо в криптовалюте на кошельки обменника. Далее они конвертируются и проходят через серию транзакций для сокрытия источника. За эти услуги по легализации взимается вознаграждение. Для проведения операций зачастую используются банковские карты и кошельки подставных лиц (дропперов)».

Таким образом, незаконные обменники активно вовлечены в теневые финансовые операции и выступают «профессиональными отмывателями», обеспечивая обналичивание и вывод средств за рубеж.

АФМ просит ответственно подходить при выборе сервисов для обмена цифровых активов. Рекомендуется пользоваться исключительно услугами лицензированных и официально зарегистрированных провайдеров, чья деятельность регулируется в рамках действующего законодательства. Со списком лицензированных криптобирж можно ознакомиться на сайте МФЦА.

Казахстанцам напомнили, что участие в незаконных схемах может повлечь за собой уголовную ответственность.

