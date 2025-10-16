Samsung представляет в Казахстане телевизоры с революционной технологией искусственного интеллекта Samsung Vision AI

Модели 2025 года удивляют не только передовой технологией дисплеев, миллиардом оттенков цвета и иммерсивным звуком.

Новые телевизоры Samsung — это умные помощники, способные адаптироваться к вашему образу жизни и изменить привычное взаимодействие с устройством.

В честь запуска новинок Samsung проведет выгодную акцию, которая продлится до конца октября. Совершая покупку телевизора с технологией ИИ Samsung Vision AI в официальном интернет-магазине Samsung.kz, вы можете воспользоваться Trade Up и получить скидку до 15%. Для этого достаточно заполнить графу о вашем старом телевизоре — сдавать его не нужно. А при оплате с помощью Samsung Wallet (Pay) вы получите дополнительную скидку в 10%!

Кроме того, при покупке определенных моделей предусмотрен приятный подарок. Интернет-магазин также гарантирует бесплатную доставку и установку телевизоров в 20 городах Казахстана.

Samsung Vision AI анализирует окружающую среду, «понимает» предпочтения пользователя и подстраивается под него, предлагая максимально персонализированные возможности.

Функция AI Picture повышает разрешение изображения и наполняет его мельчайшими деталями, даже если исходный контент снят не в высоком качестве. За аудио отвечает AI Sound: звук — объемный и кристально чистый, диалоги звучат разборчиво, а спецэффекты создают ощущение полного погружения. Технология AI Optimization избавит вас от необходимости копаться в настройках и вручную настраивать параметры, такие как цвет или контрастность. Телевизор сам подбирает оптимальные режимы под конкретный контент, будь то футбольный матч, блокбастер или видеоигра.

Помимо этого, Samsung Vision AI может интегрировать ваш телевизор в экосистему SmartThings, превратив его в центр умного дома, где технологии органично вплетаются в вашу повседневную жизнь и делают ее интереснее, удобнее и продуктивнее.

Функции Samsung Vision AI представлены в следующих линейках телевизоров: Neo QLED, OLED, QLED и The Frame.

Финальный штрих: Samsung будет поддерживать обновления ОС для нового поколения телевизоров до 7 лет. Это означает, что ваш умный помощник будет приносить вам максимум пользы, шагая в ногу со временем, долгие годы.

Подробнее об акции на покупку новых телевизоров можно узнать по ссылке.