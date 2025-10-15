В Алматы проходит Национальный форум по управлению интернетом Qazaqstan

В центре внимания Qazaqstan IGF 2025 - многосторонний подход к управлению интернетом и ответственное регулирование искусственного интеллекта.

Третий национальный форум по управлению интернетом Qazaqstan IGF 2025 стартовал на площадке SmArt.Point. Мероприятие собрало экспертов, представителей государственных органов, бизнеса, IT-сообщества, академических кругов, гражданского общества и международных организаций для обсуждения актуальных вопросов развития и правовое оформление цифровой среды.

«Темы форума Qazaqstan IGF 2025 непосредственно связаны с Целями устойчивого развития Организации Объединенных Наций. По сути, форум сам является реализацией многих из этих целей. Подчеркиваю важность многостороннего подхода к управлению интернетом. Государство, бизнес, гражданский сектор и представители академической среды должны участвовать в этом процессе», — говорит Руслан Дайырбеков, основатель Eurasian Digital Foundation, управляющий партнер юридической фирмы DRCQ.

Бекболат Молдабеков, вице-министр юстиции РК, выступая на панельной сессии, отметил: «Интернет имеет большое значение для министерства юстиции, потому что последние три года мы поставили для себя цель, чтобы у гражданина в телефоне была цифровая защита. У нас уже есть ряд цифровых проектов — Цифровой нотариат, ИИ помощник по любым правовым вопросам Е-Заң көмегі, мобильное приложение Adilet».

Яап Ора, чрезвычайный и полномочный посол Эстонской Республики в РК, рассказал об опыте Эстонии в цифровизации: «Эстонию сегодня называют идеальной цифровой демократией. Я бы сказал, что этому поспособствовал подход, вовлекающий все общество. Основой нашей цифровизации было партнерство между дальновидным правительством, корпоративным сектором и технически грамотным населением. Также среди ключевых факторов отмечу роль образования, государственно-частное партнерство, законодательство, формирующее доверие, то есть прозрачность и подотчетность. Таким образом, наш опыт демонстрирует, что многостороннее управление интернетом, о котором тут идет речь — это правильный подход».

Сессии форума были посвящены следующим вопросам: многостороннее управление интернетом как способ реализации целей устойчивого развития, Cyber Safe for Women, кибербезопасность, регулирование интернета, ограничения и перспективы, искусственный интеллект и дипфейки, ответственное использование ИИ, парламентская инициатива, подготовка цифровых профессий для цифровой экономики, регулирование цифровых активов и другие.

В рамках сессии «Подготовка цифровых профессий для цифровой экономики» эксперты из академической среды обсудили подготовку специалистов и развитие цифровых образовательных программ, необходимых для экономики будущего. Также, на сессии был презентован курс «ИИ для юристов», подготовленный Школой киберправа.

Национальная инициатива IGF стимулирует построение многостороннего диалога и соответствует Целям устойчивого развития ООН.

