Специальные центры и лаборатории по ИИ созданы при ведущих университетах РК

Министерство науки и высшего образования РК активно сотрудничает с такими ведущими международными компаниями, как NVIDIA, Google, Astana Hub, EduSystem, Huawei и Coursera.

С каждой из них реализуются совместные инициативы и проекты, направленные на развитие компетенций в области цифровых технологий, искусственного интеллекта и инновационного образования. Например, в рамках совместной работы с Coursera за три года 197 тыс. студентов прошли обучение и получили 388 тыс. сертификатов. На платформе доступны 225 курсов по искусственному интеллекту. Об этом сообщила вице-министр науки и высшего образования РК Динара Щеглова.

В рамках программы AI-Sana студенты получили 72 406 сертификатов, что свидетельствует об их высоком интересе к направлениям цифрового и искусственного интеллекта.

«Для подготовки кадров в области искусственного интеллекта и проведения исследований уделяется особое внимание развитию инфраструктуры в высших учебных заведениях. На базе ведущих университетов созданы специальные центры и лаборатории, где наука сочетается с практикой. Сегодня центры ИИ успешно работают в Восточно-Казахстанском техническом университете, Astana IT University, Казахском национальном университете, Атырауском университете нефти и газа, Alıkhan Bokeikhan University и других вузах», — отметила вице-министр.

Кроме того, отдельные кафедры по искусственному интеллекту открыты в Казахском национальном университете, Международном казахско-турецком университете, Международном университете информационных технологический и Astana IT University. Помимо этого, функционируют несколько научных лабораторий. Функционирующий с 2019 года Институт умных систем и искусственного интеллекта Назарбаев Университета в 2024 году был преобразован в полноценный научно-исследовательский институт.

Также на базе таких вузов как Казахский национальный университет, Евразийский национальный университет, Satbayev University, Назарбаев университет формируется академический кластер суперкомпьютера. В дальнейшем поставлена задача объединить эти мощности в единую сеть и обеспечить доступ всех вузов страны. Это позволит Казахстану войти в число региональных лидеров по академическим расчетам и совместным исследованиям с международными партнерами.

Напомним – 21 ноября в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования.