Программы казахстанских вузов в сфере ИИ соответствуют мировым тенденциям — Миннауки

Министерство науки и высшего образования в 2024 году разработало и утвердило стандарт внедрения искусственного интеллекта в учебный процесс.

Документ определяет содержание предмета «Основы искусственного интеллекта», принципы применения технологий ИИ, формы использования ИИ-агентов в образовании, а также устанавливает разрешенные зоны их использования для преподавателей и студентов. Об этом на пресс-конференции в СЦК рассказала руководитель управления Комитета высшего и послевузовского образования Министерства науки и высшего образования РК Рыскуль Кудреттуллаева.

Также ведомство внесло изменения в стандарты высшего образования. Во все образовательные программы введены дисциплины, направленные на формирование компетенций по применению технологий искусственного интеллекта для решения профессиональных задач.

«В марте 2025 года Министерство повторно внесло изменения в стандарт, предусматривающий внедрение курсов по искусственному интеллекту во все образовательные программы. На сегодняшний день вузы пересмотрели содержание образовательных программ и внедрили курсы по ИИ как в виде отдельных дисциплин, так и в рамках профильных предметов», — отметила спикер.

По ее словам, разработанные программы соответствуют мировым тенденциям. В них охвачены такие направления, как генеративный искусственный интеллект, большие языковые модели, компьютерное зрение, этика и регулирование, а также квантовые вычисления. Обучение по этим программам направлено на развитие математического и критического мышления. Для преподавателей уже проведено более 40 курсов и семинаров.

Напомним – 21 ноября в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования.