540 тысяч казахстанских студентов освоили базовые навыки ИИ по программе AI-Sana

11 декабря 2024 года Глава государства поручил реализовать инициативу AI-Sana, направленную на обучение всех студентов базовым навыкам искусственного интеллекта.

В настоящее время программа включает несколько этапов: базовый и три последующих уровня. Из 650 тыс. студентов порядка 540 тыс. уже прошло базовые курсы по управлению искусственным интеллектом на платформах Astana Hub, Google, Coursera и Huawei. На следующем этапе планируется отбор 100 тыс. студентов, которые будут обучаться предпринимательству, программированию, а также основам искусственного интеллекта https://profit.kz/tags/ai/ и машинного обучения. Об этом рассказала вице-министр науки и высшего образования РК Динара Щеглова.

Как отметила спикер, 60 тыс. выпускников программы перейдут на второй этап, в рамках которого они будут структурировать свои проекты и развивать бизнес-ориентированные навыки.

«По итогам данной программы к концу следующего года предполагается, что наши студенты создадут 1,5 тыс. проектов и идей для того, чтобы они прошли этап акселерации и пре-акселерации программы в Alem.ai. Alem.ai был открыт 1 октября текущего года Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития. Наша цель — превратить национальную систему образования в масштабную воронку для студентов и обеспечить кадрами Alem.ai. Мы хотим, чтобы наши студенты не просто владели базовыми навыками ИИ, но и умели эффективно их применять и управлять ими», — отметила Динара Щеглова.

Студенты также проходят обучение на различных платформах и получают соответствующие сертификаты. Вице-министр также проинформировала, что после освоения базовых навыков управления искусственным интеллектом учащиеся около 80 вузов уже приступили к разработке собственных ИИ-агентов совместно с университетами.

