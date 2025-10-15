ЕНУ внедрил более 100 дисциплин по искусственному интеллекту

Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева поделился опытом реализации программы AI Sana.

Цель программы — формирование у обучающихся и преподавателей компетенций в области искусственного интеллекта и развитие практических навыков создания интеллектуальных решений. Об этом рассказала проректор по цифровизации ЕНУ им. Л. Н. Гумилева Гульмира Бекманова. По ее словам, программу можно разделить на три направления — обучение ИИ навыкам, обновление образовательных программ, создание ИИ-агентов и развитие прикладных решений.

«Что касается обновления образовательных программ, мы пересмотрели содержание дисциплин информационно-коммуникационной технологии, внедрили блок по искусственному интеллекту. Кроме того, в 286 образовательных программах университета внедрено более 100 дисциплин по ИИ. В основном это фундаментальные дисциплины: машинное обучение, глубокое обучение, компьютерное зрение и смежные курсы. Также был разработан МИНОР. Это маленькая образовательная программа, состоящая из 15 кредитов. Например, студент экономического факультета может выбрать МИНОР по искусственному интеллекту и, проучившись, обладать уже глубокими знаниями в ИИ и применять в своей профессиональной деятельности. Сейчас эта программа доступна для всех образовательных программ и для всех студентов нашего вуза», — отметила спикер.

В целом в рамках программы AI Sana на платформе Huawei обучено 5595 учащихся, на платформе Coursera — 1005, на платформе Astana Hub — 1017. Все курсы охватывают навыки по искусственному интеллекту.

«Также нашим университетом создан собственный „AI BootCamp: Интенсивный курс по основам искусственного интеллекта“. Обучение прошло 23 951 человек, что позволило охватить практически весь контингент университета. Обучающиеся получили 31 668 сертификатов. То есть, по базовым навыкам применения ИИ мы охватили 100% всех обучающихся, что очень важно. Не стоит забывать о том, что преподаватели — это основной драйвер развития университета. Нам было важно, чтобы преподаватели тоже освоили курсы. Отмечу, что все эти курсы бесплатные. Так, 40 преподавателей прошло обучение на курсах Microsoft. 520 преподавателей из разных вузов обучилось курсу по применению ИИ в образовании и исследованиях», — сказала Гульмира Бекманова.

В Евразийском национальном университете также разрабатываются AI-агенты. Среди них — инклюзивный гид, предназначенный для слабовидящих, SignBridge — ассистент по переводу на жестовый язык, AI-аватар — система генерации видео-лекций с виртуальным преподавателем, AI-агент для определения дипфейков.

Напомним – 21 ноября в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования.