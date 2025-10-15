Следите за новостями

Цифра дня

23 тыс. девушек и женщин со всех регионов РК прошло обучение по IT-Aiel

    ІІМ жасанды интеллектіні құқықтық тәртіпті нығайту ісіне кеңінен енгізуде

    Мемлекет басшысы өз Жолдауында Қазақстанды толыққанды цифрлық мемлекетке айналдыру жөнінде стратегиялық міндет қойды.

    15 октября 2025 12:05, Profit.kz
    Рубрики: Qazaq IT

    Ішкі істер министрлігі бұл бағытта жаңа технологияларды белсенді енгізуде. Қазіргі уақытта жасанды интеллектіні пайдалануға баса назар аударылып отыр. Қоғам өкілдерінің белсенді қатысуы, барлық мемлекеттік органдардың жұмылдырылуы — құқықтық тәртіпті нығаюына қосылған зор үлес болып табылады.

    «Елімізде Заң мен тәртіпті қамтамасыз ету жөніндегі қойылған міндеттерді бірлескен күш-жігерімізбен абыроймен орындайтынымызға сенімдімін», — деді Ержан Саденов.

