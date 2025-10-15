Цифрового помощника ИИ взяли на вооружение следователи МВД

Новая система автоматизирует анализ показаний, выявляет противоречия и помогает оперативно обрабатывать большие объемы данных.

В МВД прошел правительственный час на тему «Актуальные вопросы обеспечения общественной безопасности». Принимаются меры по улучшению качества следственной работы. В подследственности Министерства внутренних дел находится 96% всех преступлений. Для повышения эффективности расследований активно внедряются цифровые технологии.

В настоящее время в следственную практику интегрируется цифровой помощник с элементами искусственного интеллекта. Новая система автоматизирует анализ показаний, выявляет противоречия и помогает следователям оперативно обрабатывать большие объемы данных. Это позволяет значительно сократить сроки и трудозатраты, повысить качество и прозрачность следственной работы.

«Мы стремимся к тому, чтобы каждый этап расследования был максимально объективным и технологичным. Цифровые решения делают следствие быстрее и точнее», — отметил министр внутренних дел Республики Казахстан Ержан Саденов.

По всем расследуемым делам гражданам возмещен ущерб на сумму 40 миллиардов тенге. МВД продолжает цифровую трансформацию следственных процессов, направленную на защиту прав граждан и повышение доверия к правоохранительной системе.