В МВД рассказали о цифровых технологиях на дорогах

В ведомстве прошел правительственный час на тему «Актуальные вопросы обеспечения общественной безопасности».

По данным МВД, пресечено свыше 11 млн нарушений правил дорожного движения, задержано более 19 тысяч водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения. Для повышения уровня дорожной безопасности активно внедряются современные цифровые решения — камеры автоматической фиксации, мобильные комплексы и системы «скрытого» патрулирования.

С помощью интеллектуальной системы «Қорғау» выявлено 48,6 тысячи административных правонарушений. На аварийно-опасных участках дорог применяются беспилотники: с их помощью зафиксировано свыше 4 тысяч нарушений. Контроль за средней скоростью движения, внедренный на восьми трассах, позволил добиться значительного снижения аварийности на этих участках.

«Мы будем расширять применение цифровых технологий в обеспечении дорожной безопасности. Это повышает дисциплину участников движения и спасает человеческие жизни», — отметил министр внутренних дел Республики Казахстан Ержан Саденов.

Практика внедрения интеллектуальных систем и дронов в сферу дорожного надзора будет последовательно развиваться во всех регионах страны. Несмотря на принимаемые меры обстановка на дорогах сложная. Не соблюдается скоростной режим (3687 фактов), водители рискуют при обгоне на трассах (349 фактов), засыпают за рулем (87 фактов).

Причины аварий — низкая транспортная дисциплина и уровень подготовки водителей, нелегальные пассажирские перевозки, техническое состояние автопарка, дорожная инфраструктура. Для улучшения ситуации принимаются меры как законодательного, так и организационного характера.

Между тем, стоит отметить, что пользователи в соцсетях массово жалуются на «ошибки» в системе фиксации — им приходят штрафы за нарушения, которых они не совершали. Машины либо вообще отсутствовали в указанном месте, либо скорость «зафиксирована с ошибкой».