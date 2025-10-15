Влияние таможенного регулирования на развитие логистики в ЕАЭС обсудили на форуме «Евразийский логистический день»

Пакет поправок в Таможенный кодекс ЕАЭС находится в финальной стадии подготовки.

Министр по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии Руслан Давыдов принял участие в пленарной сессии международного форума «Евразийский логистический день», организованного Ассоциацией Европейского бизнеса и Координационным советом по трансъевразийским перевозкам. В своем выступлении он подробно рассказал о работе таможенного блока Комиссии по содействию развитию евразийской логистики.

«Внедрение навигационных пломб, реализация Соглашения о единой системе таможенного транзита — важные шаги, которые будут способствовать развитию перевозок по территории Евразийского экономического союза», — подчеркнул министр ЕЭК.

Он рассказал, что находящийся в финальной стадии подготовки пакет поправок в Таможенный кодекс ЕАЭС отражает предложения бизнес-сообщества и содержит нормы для повышения логистического потенциала ЕАЭС. Среди них — отмена декларирования контейнеров, расширение применения электронных документов, регулирование каботажных и контрейлерных перевозок.

Глава таможенного блока ЕЭК обратил внимание на важность развития пограничной инфраструктуры для развития транзитной привлекательности Союза. Он подчеркнул важность работы Комиссии по формированию единых обязательных требований к обустройству и оснащению пунктов пропуска.

«Использование цифровых технологий в пунктах пропуска позволяет быстро обрабатывать информацию о перемещаемых товарах и транспортных средствах через таможенную границу и значительно повышать объемы такого перемещения за счет сокращения времени контрольных процедур, — отметил министр ЕЭК. — Учитывая важность этой работы, развитие скоординированного развития пунктов пропуска через таможенную границу ЕАЭС заложено и в план по реализации Декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС».