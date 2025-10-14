ИИ начнет оценивать кандидатов в полицию РК с 2026 года

Цифровая система позволит исключить человеческий фактор при отборе.

МВД Казахстана восстановило программы бакалавриата в полицейских академиях и готовится внедрить искусственный интеллект для отбора кандидатов на службу уже в конце 2025 года. Об этом сообщил начальник департамента кадровой политики ведомства Олжас Мырзабеков, передает Курсив.

«Сейчас разрабатывается новая программа по приему на работу, в которой будет использоваться ИИ. Пилотный проект уже проходит испытания. Если все пройдет успешно, систему запустим в 2026 году, возможно, даже к концу 2025-го», — сказал Мырзабеков в кулуарах правительственного часа.

Цифровая система позволит объективно оценивать кандидатов, исключить человеческий фактор и повысить прозрачность при приеме на службу.

Глава департамента также напомнил, что в 2018 году курсы бакалавриата в ведомственных академиях МВД были сокращены в рамках экономии бюджетных средств. Обучение курсантов было только в Карагандинской академии МВД: «С 2023 года мы возобновили набор курсантов в Алматинской и Костанайской академиях, а с 2024 года добавился Актюбинский институт МВД».

По данным департамента кадровой политики, сегодня около 40% сотрудников полиции являются кадровыми офицерами, прошедшими обучение в ведомственных академиях. Остальные — выпускники гражданских вузов, которые пополнили ряды полиции после краткосрочных курсов.

«Они проходили первоначальную подготовку, и, к сожалению, анализ показал, действительно, те лица, которые закончили гражданские вузы, не могут состояться в полиции, недолго работают и совершают различные правовые нарушения. Поэтому мы усилили подготовку, разработали новые программы и методы обучения», — отметил представитель МВД.

В перспективах — полный переход на обучение полицейских в академиях.

«Мы хотим, чтобы все сотрудники органов внутренних дел проходили обучение только в ведомственных академиях. Это вопрос качества и профессионализма. Но для этого необходимо финансирование — и к этому мы идем постепенно», — подчеркнул Мырзабеков.