ИС ЭСФ интегрируют с ИС МПТ

Обсуждение проекта приказа продлится до 28 октября на портале «Открытые НПА».

Министерство финансов РК разработало и вынесло на обсуждение проект приказа Об утверждении правил маркировки и прослеживаемости табачных изделий средствами идентификации». В целях оптимизации и упрощения для бизнеса в процедуры маркировки табачных изделий внесены изменения и дополнения, передает Uchet.kz.

Проектом предусматривается интеграция информационной системы «Маркировка и прослеживаемость товаров» с информационной системой «Электронные счета-фактуры».