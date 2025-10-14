Лучшие киберспортсмены Центральной Азии сразились за чемпионство
10 октября в Атырау состоялся гранд-финал Первого международного кибертурнира Atyrau CyberCup 2025.
С 18 по 29 сентября прошли онлайн-квалификации, в которых приняли участие игроки из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана и Таджикистана. В общей сложности в турнире участвовало около 2000 киберспортсменов и более 300 команд по трем дисциплинам.
Этап play-off, проходивший с 27 сентября по 3 октября, транслировался в прямом эфире и собрал тысячи зрителей на онлайн-платформах турнира. Общий призовой фонд Atyrau CyberCup 2025 составил 10 000 000 тг., из которых 4 000 000 тг. — Dota 2, 4 000 000 тг. — Counter-Strike 2 и 2 000 000 тг. — PUBG Mobile.
Финал турнира состоялся на сцене спорткомплекса «Жайык» и стал одним из самых масштабных событий года в индустрии киберспорта Казахстана.
Победителями Atyrau CyberCup 2025 стали:
— Counter-Strike 2– команда ALLINNERS (Казахстан);
— Dota 2– команда Uncrowned Kings (Кыргызстан);
— PUBG Mobile– команда DESTRUCTION (Казахстан).
«Atyrau CyberCup 2025 стал ярким примером того, как киберспорт объединяет страны региона и способствует развитию цифровой культуры среди молодежи. Международный масштаб события подчеркивает растущее значение Казахстана как центра регионального киберспорта», — подчеркнули в Федерации киберспорта.