15 комплектов оборудования Starlink получит акимат ВКО

Премьер-министр РК Олжас Бектенов ответил на депутатский запрос касательно усиления видеонаблюдения на туристических объектах страны.

Премьер заверил, что Министерство внутренних дел совместно с местными исполнительными органами организовало соответствующую работу по обеспечению видеонаблюдения. Кроме того, рассматривается вопрос о передаче 15 комплектов оборудования Starlink на баланс акимата Восточно-Казахстанской области для обеспечения связи и наблюдения на удаленных туристических объектах, с возможностью дальнейшего расширения использования беспилотного мониторинга, передает Zakon.kz.

Сообщается, что:

— в Алматинской области в 2024 году на побережье Капшагайского водохранилища установлена 51 камера;

— в Жамбылской области в центре оперативного управления (ЦОУ) выведено 46 камер;

— в Западно-Казахстанской области охвачено 16 туристических объектов;

— в Костанае к видеонаблюдению ЦОУ подключены исторические объекты (переход Кущев-Яушев, краеведческий музей и др.);

— в Туркестанской области к ЦОУ выведено 694 камеры.

«В Павлодарской области в районе Баянаул: в зоне отдыха Жасыбай — 5 камер, в селе Торайгыр — 7 камер. Ночью осуществляется аэронаблюдение за порядком на воде с помощью беспилотных летательных аппаратов. В Акмолинской области в Бурабайском районе установлено 79 камер, интегрированных с ЦОУ. В Абайской области на побережье озера Алаколь установлено 109 камер видеонаблюдения», — добавил премьер.

