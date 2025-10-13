«Астана – Арқалық» бағытында қатынайтын пойызда Starlink спутниктік интернеті іске қосылды
Жоба биылғы жылдың соңына дейін толық апробациядан өтеді.
«Kazrail» теміржол тасымалдаушысы «Астана – Арқалық» бағыты бойынша жүретін №655/656 пойызында Starlink интернетін пилоттық режимде іске қосты.
Тасымалдаушылар жолаушы пойыздарында интернетті қамтамасыз ету мақсатында кезең-кезеңімен жұмыс жүргізіп келеді. Еске сала кетсек, бұған дейін «Жолаушылар тасымалы» АҚ «Астана – Алматы» және «Астана – Өскемен» бағыттарында пилоттық жобаларды іске қосты.