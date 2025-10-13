Следите за новостями

    Еще в одном поезде появился спутниковый интернет

    На направлении «Астана – Аркалык» теперь есть доступ к Сети от Starlink.

    13 октября 2025 14:00, Profit.kz
    Рубрики: Связь, Интернет

    Частный железнодорожный перевозчик «Kazrail» запустил в пилотном режиме высокоскоростной интернет от Starlink в поезде № 655/656, следующем по маршруту «Астана — Аркалык». До конца текущего года проект будет находиться в стадии апробации.

    Перевозчики продолжают поэтапную работу по обеспечению доступа к интернету в пассажирских поездах. Напомним, ранее АО «Пассажирские перевозки» также запустило пилотные проекты по направлениям «Астана — Алматы» и «Астана — Усть-Каменогорск».

