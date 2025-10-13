Токаев предложил разработать единую цифровую транспортно-логистическую карту СНГ

О необходимости создания современной инфраструктуры заявил Президент РК

Касым-Жомарт Токаев заявил, что продуктивное торгово-экономическое сотрудничество государств СНГ возможно только при наличии активно функционирующих транспортных коридоров. Выступая в Душанбе, Президент Казахстана отметил, что коридор «Север — Юг» открывает для государств СНГ прямой доступ к рынкам стран Персидского залива и Южной Азии. В то же время «Восток — Запад» и Транскаспийский маршруты в увязке с китайским мегапроектом «Пояс и путь» превращают СНГ в уникальный сухопутный мост Евразии. Усилить транзитные возможности региона призвана запущенная недавно железнодорожная линия на территории Казахстана «Достык — Мойынты», давшая старт формированию Трансказахстанского железнодорожного коридора. Однако для полного раскрытия транспортного потенциала всех государств стоит задача создания современной инфраструктуры, передает Sputnik.

«Предлагаю рассмотреть возможность подготовки Единой цифровой транспортно-логистической карты Содружества. Она позволит объединить национальные инфраструктурные планы и создать целостное пространство транспортной взаимосвязанности, что обеспечит условия для привлечения большого объема инвестиций», — заявил Президент.

Уже близится к завершению подготовка инициированной Казахстаном концепции сопряжения главных транспортных артерий, проходящих по территориям государств СНГ. Для эффективного управления грузопотоками, снижения издержек и минимизации рисков следовало бы дополнить этот документ положениями, предусматривающими внедрение технологий искусственного интеллекта.