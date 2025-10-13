Пункт пропуска «Карасу» подключается к системе CarGoRuqsat

На казахстанско-кыргызской границе продолжается внедрение системы электронной очереди CarGoRuqsat на автомобильных пунктах пропуска.

С 20 октября 2025 года к системе CarGoRuqsat будет подключен автомобильный пункт пропуска «Карасу» (Жамбылская область). Система уже работает на границах с Китаем, Узбекистаном, Туркменистаном, Россией, Кыргызстаном. В связи с этим перевозчикам, планирующим выезд с территории Казахстана через автомобильные пункты пропуска, необходимо забронировать место в электронной очереди посредством приложения CarGoRuqsat, передает Uchet.kz.