Следите за новостями

Цифра дня

20,2 млн граждан РК – данные в Цифровой карте семьи

    Пункт пропуска «Карасу» подключается к системе CarGoRuqsat

    На казахстанско-кыргызской границе продолжается внедрение системы электронной очереди CarGoRuqsat на автомобильных пунктах пропуска.

    13 октября 2025 11:30, Profit.kz
    Рубрики: Софт, Общество

    С 20 октября 2025 года к системе CarGoRuqsat будет подключен автомобильный пункт пропуска «Карасу» (Жамбылская область). Система уже работает на границах с Китаем, Узбекистаном, Туркменистаном, Россией, Кыргызстаном. В связи с этим перевозчикам, планирующим выезд с территории Казахстана через автомобильные пункты пропуска, необходимо забронировать место в электронной очереди посредством приложения CarGoRuqsat, передает Uchet.kz.

    Подписывайтесь на каналы Profit.kz в Facebook и Telegram.