Казахстан вошел в топ-15 стран с самыми низкими расходами на майнинг биткойна

Затраты на электроэнергию для него составляли всего 35,2% от стоимости биткойна.

Казахстан оказался среди 15 стран, где наблюдаются самые низкие расходы на электроэнергию для майнинга биткойна. Согласно информации NFTevening, из 75 государств, где ведется майнинг и доступны данные по стоимости электроэнергии, РК в прошлом году занимала 14-е место. Траты на электроэнергию для добычи одного биткойна в Казахстане составляли 32,4 тыс. долларов, или 15,2 млн тг (при конвертации по курсу Национального банка РК на декабрь 2024 года). С учетом стоимости одного биткойна в декабре прошлого года (92,2 тыс. долларов), майнинг этой криптовалюты в Казахстане можно назвать рентабельным. Затраты на электроэнергию для него составляли всего 35,2% от стоимости биткойна. Это данные, представленные для индивидуальных майнеров. Не исключено, что майнинг биткойна в промышленных масштабах позволяет использовать меньший объем электроэнергии, передает Ranking.kz.

Лидером рейтинга стал Иран, где майнинг этой криптовалюты обходился дешевле всего: лишь $1,3 тыс., или 1,4% от стоимости биткойна. Очень выгодно было также заниматься этим видом бизнеса в Эфиопии ($2 тыс.), в Сирии, на Кубе и в Судане (около $4 тыс. в каждой из стран).

Ближайшие соседи — Узбекистан и Кыргызстан — обогнали РК, электроэнергия у них дешевле. Поэтому на майнинг одного биткойна в КР в 2024 году нужно было почти в 4 раза меньше денег, чем в Казахстане: всего $8,6 тыс. Это более выгодно, так как расходы составляли всего 9,3% от стоимости биткойна. У майнеров РУ расходы были в 2 раза меньше, чем в РК: $15,2 тыс. В России же майнинг этой криптовалюты был дороже: $39,7 тыс.

Наибольшие затраты на электроэнергию для майнинга наблюдались в странах Европы. Например, в Ирландии добыча одного биткойна обходилась в $321,1 тыс. Это было совершенно нерентабельно, так как расходы в 3,5 раза превышали стоимость этой криптовалюты на мировых рынках. Биткойны, добытые в США, тоже имели совершенно иную юнит-экономику. При цене этой криптовалюты в $92,2 тыс. майнить ее, отдавая только за электричество $107,3 тыс., было совершенно невыгодно. Однако ситуация быстро меняется. В августе 2025 года цена биткойна достигла своего исторического максимума: $124,5 тыс. Значит, экономический фактор на крипторынке для США уже выглядит иначе. Европейские же майнеры по-прежнему в убытке.

Если сравнивать стоимость электроэнергии, Казахстан в целом входит в список государств с самыми низкими тарифами, хотя и не в число лидеров по дешевизне. Международная компания World Population Review по этому показателю ставит РК на 26-е место из 146. Еще дешевле, чем в Казахстане, 1 кВт∙ч стоит в Узбекистане и Кыргызстане. Лидеры рейтинга — все те же Иран, Эфиопия, Судан и Сирия. Самые высокие тарифы на электричество — в европейских странах и на Бермудах.

Все указанные данные в рейтинге затрат на криптодобычу дают представление только о части расходов на майнинг биткойна — тратах на электроэнергию. По разным оценкам, «энергетическая» доля в операционных затратах на добычу этого вида криптовалюты составляет от 65% до 80%. Все остальное — расходы на покупку оборудования и его охлаждение, налоги, другие траты — в этой информации не учтено.

В целом же затраты на майнинг биткойна в мире растут два года подряд. Согласно исследованиям Кембриджского центра альтернативных финансов, в прошлом году был побит исторический рекорд средней оценочной стоимости добычи одного биткойна: $48,1 тыс. Это почти в 3 раза больше, чем в 2023-м, и в 11 раз больше, чем пятью годами ранее.

Эксперты NFTevening, международной медиаплатформы, специализирующейся на криптоиндустрии, отмечают: в 8 из 49 стран, где прибылен майнинг биткойна, эта деятельность не легализована или имеет множество барьеров. Яркий тому пример — Китай, где с конца мая 2025 года власти ввели всеобъемлющий запрет на майнинг, торговлю и индивидуальное владение цифровыми активами. Поэтому, даже несмотря на то, что затраты на электроэнергию при добыче биткойна в КНР составляют всего $51 тыс., вести такой цифровой бизнес легально в Поднебесной невозможно.

Влияет на рентабельность биткойна и уровень регуляторного воздействия на такой бизнес в разных странах. Например, в США не только дорогая электроэнергия, но и налог на прибыль для data-центров варьируется от 10% до 37%. Высокий уровень налогообложения для майнеров наблюдается и в Канаде: до 33%.

Вместе с тем отдельные прогрессивные государства, наоборот, делают значимые послабления для привлечения криптоинвесторов. В число таких площадок налогового рая для майнеров входят Объединенные Арабские Эмираты, где не требуют уплаты налогов с майнинговых компаний с доходом менее 1 млн дирхамов (или $272,3 тыс.). Кроме того, в стране принято положение о создании свободной экономической зоны для криптобизнеса, что тоже дает различные преимущества.

Об истории регуляторной политики в отношении майнеров в Казахстане мы писали ранее. Легализация этой цифровой индустрии и введение налогообложения в последние несколько лет значительно сократили число желающих работать в открытую. Те, кто принял новые правила игры и остался, привыкают работать в правовом поле.

По данным Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК, за последние полтора года численность арендаторов оборудования для майнинга выросла почти вдвое: с 15 до 38 компаний. Количество data-центров увеличилось ненамного, с 28 до 29. Основная их часть зарегистрирована в Астане.

Что касается финансовых показателей в майнинге, в первом полугодии 2025-го наблюдалась просадка. Согласно информации Бюро национальной статистики АСПиР РК, за два квартала объем оказанных услуг в сфере цифрового майнинга в стране составил 8,4 млрд тг — в 2,2 раза меньше, чем за аналогичный период 2024-го. В целом же за прошлый год майнеры отчитались об объеме услуг в 24,1 млрд тг, или $51,3 млн.