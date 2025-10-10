В горах Алматы установили первый в Казахстане счетчик восхождений

Главная цель - измерение туристической активности в горах.

На вершине Большого Алматинского пика появился первый в стране автоматический счетчик восхождений. Проект реализуется управлением туризма города Алматы в рамках развития туристской инфраструктуры и внедрения цифровых технологий в сфере активного и экологического отдыха. Главная цель — измерение туристической активности в горах. Устройство будет фиксировать количество восхождений на популярные вершины, помогая формировать статистику посещаемости, анализировать нагрузку на маршруты и развивать систему безопасного и устойчивого туризма. До конца октября аналогичные устройства появятся еще на двух вершинах — пике Каныша Сатпаева (Советов) и Молодежном.

«Каждый счетчик устойчив к погодным условиям и фиксирует все восхождения без участия человека. Собранные данные будут использоваться для анализа туристических потоков, улучшения систем навигации и повышения уровня безопасности в горах. Подобные системы давно применяются в странах с развитой культурой горного туризма: Швейцарии, Австрии, Новой Зеландии, Норвегии. Там счетчики помогают отслеживать сезонную нагрузку, контролировать потоки туристов и сохранять природные экосистемы. Алматы следует этому успешному опыту, адаптируя технологии под особенности Заилийского Алатау», — заявили в акимате Алматы.

Управление туризма просит путешественников бережно относиться к оборудованию и не нажимать счетчик вручную в целях сохранения точности статистики.