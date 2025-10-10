В Казахстане будут удаленно проверять решения призывных комиссий

В рамках проекта «Smart военкомат» цифровизировано уже несколько процессов.

Заместитель премьер-министра — министр национальной экономики страны Серик Жумангарин в своем ответе на депутатский запрос поделился планами по дополнительной автоматизации процесса призыва на срочную службу. В частности, запланирована интеграция информационной системы Минобороны с медицинской системой E-medosmotr, обеспечивающей автоматизацию медицинского освидетельствования призывников и получение сведений о ранее перенесенных заболеваниях и травмах, передает Zakon.kz.

«В настоящее время систему используют медицинские комиссии Астаны, Шымкента, Алматы, Западно-Казахстанской области и области Жетысу. Также запланирована цифровизация ведения протоколов заседаний районных и областных призывных комиссий, что позволит осуществлять удаленную проверку законности принимаемых решений. В целом, вопросы повышения привлекательности срочной военной службы и стимулирования граждан к ее прохождению находятся на постоянном контроле уполномоченных государственных органов», — говорится в ответе.

На сегодняшний день в рамках проекта «Smart военкомат» были цифровизированы следующие процессы:

— автоматическая постановка граждан на воинский учет при внутренней миграции;

— автоматическая регистрация 17-летних подростков в МОВУ;

— автоматическое предоставление отсрочки или освобождения от призыва;

— оперативный обмен данными с Министерством труда и социальной защиты населения.