Казахстанцы смогут проверить реальную стоимость кредита онлайн

Банки обязали раскрывать все комиссии.

Постановлением правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 29 сентября 2025 года № 64 внесены изменения и дополнения в некоторые нормативные правовые акты по вопросам банковской и микрофинансовой деятельности. Постановление вводится в действие с 18 октября 2025 года, передает Uchet.kz.

Согласно поправкам, банки и микрофинансовые организации обязаны:

— Указывать годовую эффективную ставку вознаграждения не только в договорах и рекламе, но и в личных кабинетах и мобильных приложениях.

— Разместить на своих интернет-ресурсах онлайн-калькулятор для автоматического расчета ГЭСВ с учетом всех платежей по кредиту.

Теперь клиенты смогут самостоятельно проверить, сколько стоит заем с учетом всех комиссий и сборов. В ГЭСВ теперь включаются все комиссии и иные платежи, связанные с выдачей и обслуживанием займа, в том числе страховые платежи, оплачиваемые за счет кредита. Впервые прямо указано, что в расчет входят платежи по договорам добровольного страхования, если их заключение влияет на условия предоставления займа. Для юридических лиц добавлены уточнения по учету платежей в пользу посредников, оценщиков и гарантов.

Для микрокредитов введен новый пункт, который устанавливает, что в расчет ГЭСВ по микрокредитам также входят:

— платежи заемщика страховой организации (включая страхование залога);

— платежи гаранту или поручителю за предоставление поручительства;

— расходы на оценку залогового имущества.

Изменения внесены в:

— Правила исчисления ставок вознаграждения в достоверном, годовом, эффективном, сопоставимом исчислении (реальной стоимости) по займам и вкладам.

— Правила расчета годовой эффективной ставки вознаграждения по предоставляемым микрокредитам.

— Перечень комиссий и иных платежей, связанных с выдачей и обслуживанием банковского займа, выданного физическому лицу.