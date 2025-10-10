Следите за новостями

    Казахстанцы смогут проверить реальную стоимость кредита онлайн

    Банки обязали раскрывать все комиссии.

    10 октября 2025 11:00, Profit.kz
    Рубрики: Общество

    Постановлением правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 29 сентября 2025 года № 64 внесены изменения и дополнения в некоторые нормативные правовые акты по вопросам банковской и микрофинансовой деятельности. Постановление вводится в действие с 18 октября 2025 года, передает Uchet.kz.

    Согласно поправкам, банки и микрофинансовые организации обязаны:

    — Указывать годовую эффективную ставку вознаграждения не только в договорах и рекламе, но и в личных кабинетах и мобильных приложениях.
    — Разместить на своих интернет-ресурсах онлайн-калькулятор для автоматического расчета ГЭСВ с учетом всех платежей по кредиту.

    Теперь клиенты смогут самостоятельно проверить, сколько стоит заем с учетом всех комиссий и сборов. В ГЭСВ теперь включаются все комиссии и иные платежи, связанные с выдачей и обслуживанием займа, в том числе страховые платежи, оплачиваемые за счет кредита. Впервые прямо указано, что в расчет входят платежи по договорам добровольного страхования, если их заключение влияет на условия предоставления займа. Для юридических лиц добавлены уточнения по учету платежей в пользу посредников, оценщиков и гарантов.

    Для микрокредитов введен новый пункт, который устанавливает, что в расчет ГЭСВ по микрокредитам также входят:

    — платежи заемщика страховой организации (включая страхование залога);
    — платежи гаранту или поручителю за предоставление поручительства;
    — расходы на оценку залогового имущества.

    Изменения внесены в:

    — Правила исчисления ставок вознаграждения в достоверном, годовом, эффективном, сопоставимом исчислении (реальной стоимости) по займам и вкладам.
    — Правила расчета годовой эффективной ставки вознаграждения по предоставляемым микрокредитам.
    — Перечень комиссий и иных платежей, связанных с выдачей и обслуживанием банковского займа, выданного физическому лицу.

