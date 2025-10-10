Кадровые перестановки произошли в МИИЦР

Каныш Тулеушин покинул пост первого вице-министра.

Каныш Тулеушин покинул пост первого вице-министра искусственного интеллекта и цифрового развития, передает Liter.kz.

«Я покидаю пост первого вице-министра искусственного интеллекта и цифрового развития РК. Это была отличная школа для меня. Спасибо коллегам, партнерам и всем, кто поддерживал меня на этом пути. Верю, что цифровое будущее Казахстана будет еще светлее», — написал Тулеушин на своей странице в Facebook.

Каныш Тулеушин родился в 1983 году в Карагандинской области. Окончил Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева по специальности «Финансы», Университет Оксфорд Брукс по специальности «Инновация и предпринимательство», Массачусетский технологический институт, Школу управления Слоун «МВА».

Трудовая деятельность:

— 2006–2008 гг. — эксперт, начальник управления Министерства индустрии и торговли РК.

— 2008–2011 гг. — заместитель заведующего отделом социально-экономического мониторинга Администрации президента РК.

— 2011–2013 гг. — заместитель министра по инвестициям и развитию РК.

— 2013–2016 гг. — управляющий директор/член правления Национального управляющего холдинга «Байтерек».

— 2016–2017 гг. — председатель правления Фонда развития «Даму».

— 2018–2021 гг. — управляющий партнер Международной консалтинговой компании Whiteshield Partners.

— 2021–2023 гг. — управляющий партнер инвестиционной компании Alawwal Partners.

— В 2023 году назначен первым вице-министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.