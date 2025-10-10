Продлить льготы на ввоз электромобилей призывает депутат

Депутат мажилиса Олжас Нуралдинов в своем депутатском запросе заявил о необходимости поощрять ввоз электромобилей в страну.

Он напомнил, что в послании народу 2024 года Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что переход к зеленой экономике и развитию экологичного транспорта является стратегическим приоритетом государства. Одним из действенных инструментов в этом направлении стал льготный режим ввоза электромобилей, освобождающий граждан от уплаты таможенных пошлин и утилизационного сбора, передает Zakon.kz.

«Эта мера показала хорошие результаты в обновлении автопарка и сокращении вредных выбросов. В стране зарегистрировано свыше 6,4 млн автомобилей, из них более 70% старше 10 лет, которые выбрасывают в атмосферу в 5-7 раз больше вредных веществ, чем современные авто. Особенно остро эта проблема проявляется в крупных городах», — сказал Нуралдинов.

По его заверению, в Алматы до 80% загрязнения воздуха приходится именно на автотранспорт. Он считает, что введение льготных условий для электромобилей дало ощутимый эффект: если в 2022 году в страну ввезено лишь 1245 электромобилей, то в 2024 году — уже 15 700 единиц, т. е. в 12 раз больше.

«Этот сектор уже начал формировать собственную экосистему — создавая новые рабочие места, сервисные центры, локальные сборочные площадки, развивая инфраструктуру и обучая специалистов. Параллельно развивается сеть зарядных станций: их количество выросло с 200 до 1200, из которых в Алматы действует более 400 точек, в Астане — около 300, в Шымкенте и областных центрах — еще 500. Однако доля электромобилей в общем парке все еще крайне незначительна: в Казахстане они составляют лишь 0,5%, тогда как в Китае — 35%, в Норвегии — 80%, в странах Евросоюза — более 22%», — отметил депутат.

Он предложил следующие меры:

— продлить действие льготного режима на ввоз электромобилей сроком не менее чем на три года, при необходимости инициировать этот вопрос перед Евразийской экономической комиссией;

— оказать содействие в развитии инфраструктуры для электромобилей, включая развитие зарядных станций;

— оказать меры по стимулированию отечественных производителей и инвесторов на сборку и производство электромобилей и их компонентов.