Более 397 тыс. казахстанцам направили SMS о возможности получения госуслуг в проактивном формате

Благодаря внедрению Цифровой карты семьи с начала 2025 года 397,8 тыс. человек получили SMS о проактивном предоставлении государственных услуг в социально-трудовой сфере. При этом возможностью беззаявительного получения пособия или выплаты уже воспользовалось более 208 тыс. человек.

Цифровая карта семьи формируется на основе данных из всех действующих информационных систем госорганов. На сегодняшний день в ней аккумулирована информация о 20,2 млн граждан Казахстана, или более 6,2 млн семей.

Главной целью внедрения ЦКС является обеспечение равного доступа казахстанцев к системе государственной поддержки. В связи с этим в Социальном кодексе РК Цифровая карта семьи обозначена как инструмент для определения среднесрочных и долгосрочных задач и направлений социальной политики. Также ЦКС является ежедневным «электронным уведомителем» граждан об их правах на получение того или иного вида гарантированной господдержки, в зависимости от социального статуса.

В настоящее время ЦКС дает казахстанцам, имеющим право на получение мер государственной поддержки, возможность без каких-либо обращений оформить 11 видов пособий и социальных выплат: соцвыплату на случай утраты трудоспособности; соцвыплату на случай потери работы; соцвыплату или пособие по потере кормильца; пособий по рождению ребенка и по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет; пособие родителю (опекуну), воспитывающему ребенка с инвалидностью; пособие по инвалидности; пособие многодетным семьям; пособие многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа»; адресную социальную помощь, а также единовременную выплату на погребение. Также через ЦКС реализованы автоматические уведомления о возможности получения пенсионных выплат, сроке истечения присвоенного/продленного статуса «қандас» и мерах занятости для безработных лиц.

При установлении права на получение мер государственной поддержки потенциальному получателю направляется SMS от единого контакт-центра 1414. Гражданину, получившему SMS, необходимо ответить на него согласием. Оформление заявления и назначение социального пособия или выплаты производятся в автоматическом режиме с последующим зачислением денежных средств на банковский счет получателя.