Более 345 тыс. казахстанцев прошло обучение на Skills Enbek

Теперь при скачивании сертификата пользователи получают рекомендации вакансий по приобретенным навыкам с переходом на Enbek.kz.

С начала 2025 года 345,8 тыс. граждан, из которых порядка 49 тыс. безработных, получили сертификаты о прохождении онлайн-курсов на платформе профессионального обучения Skills Enbek. Всего на платформе зарегистрировалось 839,7 тыс. казахстанцев, из которых 353,3 тыс. — в 2025 году. При этом обучение за весь период действия платформы прошло 718,6 тыс. человек. Из 49 тыс. безработных граждан, прошедших обучение, порядка 14 тыс. человек — молодежь (в возрасте 16-35 лет), в основном из Астаны, Алматы и Шымкента, а также Туркестанской и Кызылординской областей.

С момента запуска авторы опубликовали на платформе более 1 000 курсов по различным направлениям, из них 375 — бесплатные. Также имеются курсы от партнеров Courstore, Fluent Education и Яндекс Казахстан с возможностью перехода для дальнейшего обучения на образовательные площадки. Продолжительность курсов составляет от 1 до 72 часов.

Самыми популярными курсами в сентябре стали: «IT и телекоммуникации», «Повар-кондитер», «Сенің мансаптық бастамаң: „Электрондық еңбек биржасын“ қалай пайдалануға болады», «Управление персоналом», «Пішу және тігу».

Как сообщалось ранее, платформа направлена на повышение уровня образованности и профессионализма населения страны в целом, стимулирование карьерного развития и продвижение концепции «обучение в течение всей жизни». Она создана по аналогии с международными обучающими площадками, предоставляющими доступ к онлайн курсам по принципу маркетплейса рынка услуг.

На платформе обучающийся самостоятельно выбирает подходящий темп и язык обучения, комфортный принцип подачи материала, может отслеживать свой прогресс в образовательном процессе. Преимущества для обучающегося: расширенный поиск курсов, понятная структура уроков, отслеживание процесса обучения и быстрое взаимодействие с авторами курсов. Для пользователей доступен чат-бот с использованием искусственного интеллекта, обеспечивающий быстрый поиск и отвечающий на вопросы.

По окончанию обучения обучающийся должен сдать тестирование с пороговым уровнем 70%. При успешном завершении курса выдается сертификат об освоении навыка. Обязательным условием завершения обучения является оценка курса со стороны обучившегося. При скачивании сертификата добавлены рекомендации вакансий по приобретенным навыкам с переходом на Enbek.kz. Полученный сертификат автоматически указывается в резюме, созданном обучающимся при регистрации на Enbek.kz. При поиске работников потенциальный работодатель будет видеть сертификаты, полученные после успешного обучения на платформе.

Напомним – 21 ноября в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования.