Глава государства принял министра финансов Мади Такиева

Президенту было доложено об исполнении республиканского бюджета и продвижении цифровизации государственных финансов.

Как сообщил министр, республиканский бюджет на 2025 год сформирован с доходами в размере 21,6 трлн тенге, из которых 15,2 трлн тенге составляют налоговые поступления. Это на 23,4% выше уровня прошлого года. По итогам девяти месяцев бюджет исполнен на 101,6%, при этом сохраняется его социальная направленность.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о мерах по повышению эффективности налогового и таможенного администрирования, поступлениях в Специальный государственный фонд. Отдельное внимание было уделено реализации Закона «О государственных закупках», направленного на сокращение сроков процедур, повышение их прозрачности и поддержку отечественных товаропроизводителей. В настоящее время в информационной системе казначейства процессы анализа и контроля полностью автоматизированы.

В рамках цифровизации государственных финансов особый акцент делается на формирование и наполнение Big Data, а также на внедрение искусственного интеллекта в налоговой и таможенной сферах.

Мади Такиев также рассказал о результатах государственного аудита. В частности, за 8 месяцев текущего года проведена 791 проверка, выявлены финансовые нарушения на сумму 337,5 млрд тенге.

Президент подчеркнул важность продолжения системной работы по обеспечению устойчивости государственных финансов, выполнению всех социальных обязательств, а также дальнейшему развитию цифровизации и внедрению современных инструментов контроля.

