В «Келешек мектептері» апробируют темы по ИИ в предметах «Цифровая грамотность» и «Информатика»

По поручению Главы государства о внедрении новых технологических решений и искусственного интеллекта в систему образования в школах «Келешек мектептері» началась работа по интеграции тем, связанных с искусственным интеллектом, в содержание предметов «Цифровая грамотность» и «Информатика».

На текущем этапе проводится апробация практического применения цифровых решений с элементами ИИ. Учебные занятия организуются с учетом возрастных особенностей школьников: в младших классах используются игровые и наглядные формы обучения, тогда как в старших — проектные задания, включая создание чат-ботов, анализ данных и обсуждение этических ситуаций. Такой подход способствует формированию критического мышления, цифровой грамотности и осознанного отношения к технологиям.

Пилотное применение этих решений уже осуществляется в ряде школ, в том числе в «Келешек мектептері» № 101 города Астаны, где активно тестируются современные цифровые инструменты и практики работы с ИИ в учебном процессе. В образовательную среду поэтапно внедряются такие решения, как Roqed AI, Aqyl, Google Workspace for Education и Kahoot с ИИ. Эти инструменты становятся надежными помощниками как для учеников, так и для педагогов. Их использование делает обучение более наглядным, интерактивным и адаптированным под индивидуальные потребности учащихся. Технологии с элементами ИИ способствуют развитию цифровых навыков, поддерживают учителей в организации учебного процесса и формируют у школьников устойчивый интерес к современным подходам в образовании.

«Искусственный интеллект сегодня становится не только учебным инструментом, но и помощником педагога, партнером ученика. Мы создаем такую образовательную среду, где технологии служат развитию мышления, коммуникации и личной ответственности», — подчеркнула главный эксперт Национальной академии образования имени И. Алтынсарина Аида Абильякимова.

Особое внимание уделяется вопросам этичного и безопасного внедрения ИИ в образование. Образовательные организации получили нормативные документы, разработанные Национальной академией образования, включая Этические стандарты применения искусственного интеллекта. В школах продолжается апробация их практического применения. Кроме того, утвержден состав Этического совета по вопросам ИИ в образовании, призванного консультировать и сопровождать процессы внедрения новых технологий на принципах этичности, прозрачности и ответственности. Национальная академия образования продолжает оказывать научно-методическую поддержку школам по этому направлению.

Напомним – 21 ноября в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования.