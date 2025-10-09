«Единое окно» в сфере строительства появится в Казахстане

Мажилис одобрил в первом чтении проект Строительного кодекса.

В проекте Строительного кодекса особое внимание уделено вопросам цифровизации различных процессов и процедур в сфере архитектуры, градостроительства и строительства. Предусматривается внедрение принципа «единого окна»: все ключевые процессы — от планирования и проектирования до мониторинга строительства — будут оцифрованы и объединены в единую систему, передает Uchet.kz.

Так, доступ к системе планирования (Aisggk.kz), двум системам экспертизы проектной документации (e-psd.kz и Peo.saraptama.kz) и системе мониторинга строительства (e-Qurylys.kz) будет осуществляться через портал eGov. Кроме того, будет создан единый цифровой реестр, включающий сертификацию специалистов, учет выданных лицензий и разрешений, автоматизированный мониторинг самовольного строительства, контроль реализации градостроительных проектов.

Отдельное внимание уделяется внедрению технологии информационного моделирования объектов (ТИМСО), которая позволяет создавать цифровые 3D-модели зданий и инфраструктуры для более точного проектирования и эффективного управления объектами на всех этапах их жизненного цикла.

Нововведения обеспечат доступность, прозрачность и сокращение сроков строительства — начиная от предпроектной подготовки и вплоть до его эксплуатации.

Напомним — 10 октября в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.