Законопроект по вопросам интеллектуальной собственности одобрен мажилисом во втором чтении

Депутаты подняли также вопросы создания единого государственного реестра объектов авторского права.

8 октября на пленарном заседании мажилиса депутаты под председательством спикера палаты Ерлана Кошанова одобрили во втором чтении проект законодательных поправок по вопросам интеллектуальной собственности. Проект закона с изменениями и дополнениями по вопросам интеллектуальной собственности разработан в реализацию послания Главы государства «Экономический курс Справедливого Казахстана». С его основными нормами депутатов ознакомил министр юстиции Ерлан Сарсембаев. Докладчик сообщил, что законопроектом вводятся дополнительные правовые инструменты по защите интеллектуальной собственности, передает Uchet.kz.

Предлагается возможность ускоренной экспертизы товарных знаков по ходатайству заявителя. Это позволит получить правовую охрану товарных знаков в течение трех месяцев (вместо семи), что особенно актуально для субъектов МСБ, работающих в условиях высокой конкуренции, в том числе в электронной коммерции. Также планируется увеличить с одного до двух месяцев сроки направления возражений на обозначения, заявленные на регистрацию в качестве товарного знака. Дополнительное время повысит эффективность административного механизма рассмотрения заявок на товарные знаки, а также сократит количество обжалований в досудебном и судебном порядке.

Дополняются случаи свободного использования обнародованных произведений. Разрешается их распространение, доведение до всеобщего сведения шрифтом Брайля или другими специальными способами без согласия автора или правообладателя, что обеспечит доступ к произведениям людям с ограниченными возможностями по зрению.

Как отметил руководитель рабочей группы Нурсултан Байтилесов, в процессе работы над законопроектом депутатами были внесены поправки по совершенствованию его положений. Ограничение доступа к музыкальным произведениям казахстанских авторов и исполнителей в ноябре 2024 года на платформах Meta подчеркнуло необходимость совершенствования контроля за организациями по коллективному управлению правами (ОКУП). В этой связи депутатами предлагается ряд поправок, направленных на цифровизацию сферы коллективного управления, обеспечение прозрачности ОКУП, а также справедливое распределение и выплату собранного вознаграждения.

Кроме того, проект закона предусматривает специализацию патентных поверенных, уточняет основания для отказа в регистрации товарных знаков, предоставляет возможность отказа в выдаче патента на стадии экспертизы.

В ходе обсуждения депутат мажилиса Олжас Куспеков отметил, что авторы и другие правообладатели имеют право на вознаграждение за каждый вид использования произведений. Однако законодательство не предусматривает имущественные права авторов и исполнителей в отношении ретрансляции объектов авторского и смежных прав. В ответ Ерлан Сарсембаев пояснил, что законопроект в этой части предусматривает поправки, связанные с имущественными правами только вещательных организаций, таких как теле- и радиоканалы. При этом права авторов и исполнителей нарушаться не будут.

Депутаты подняли также вопросы создания единого государственного реестра объектов авторского права, защиты прав на товарные знаки, норм использования фонограммы и другие.