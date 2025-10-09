SMS о потере статуса ОСМС начали рассылать казахстанцам

Граждане, прекратившие уплату взносов, сохраняют доступ к медицинской помощи в системе ОСМС в течение трех месяцев.

Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК совместно с Фондом социального медицинского страхования запустили SMS-рассылку для предупреждения граждан о возможной утрате статуса в системе ОСМС. Сообщения направляются с короткого номера 1414. Цель рассылки — защита прав плательщиков ОСМС на получение медицинской помощи, а также проактивное информирование граждан в предупреждающем формате, позволяющем своевременно принять меры и избежать утраты статуса застрахованного, передает Uchet.kz.

Первые SMS-уведомления начали поступать в сентябре и адресованы лицам, которые могут лишиться статуса застрахованного в октябре 2025 года. В этот список вошли граждане, у которых последний платеж на ОСМС был произведен в июне. Так как в июле, августе и сентябре платежи не поступали, в октябре они рискуют потерять статус.

Стоит напомнить, что граждане, прекратившие уплату взносов, сохраняют доступ к медицинской помощи в системе ОСМС в течение трех месяцев. В этот период они считаются условно застрахованными, однако за ними сохраняется обязанность по уплате взносов за пропущенные месяцы.

Информацию о текущем статусе застрахованности можно получить:

— на сайте Фонда msqory.kz;

— в мобильном приложении Qoldau 24/7;

— через SaqtandyryBot в Telegram;

— в мобильных приложениях eGov Mobile, Damumed, Qoldau 24/7, банков второго уровня.

Напомним — 5 декабря в Алматы пройдет конференция PROFIT Healthcare Day, посвященная информационным технологиям в здравоохранении