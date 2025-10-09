Руслан Давыдов: «Цифровые таможенные инструменты способны защитить от незаконного ввоза товаров для детей в ЕАЭС»

Цифровая маркировка широко применяется в ЕАЭС, однако уровень охвата различных товарных групп может различаться по странам.

О цифровых инструментах, которые уже применяются на пространстве ЕАЭС и рассматриваются как перспективные меры против незаконного ввоза товаров для детей, рассказал министр по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии Руслан Давыдов на тематической сессии Международного форума «Антиконтрафакт-2025» в Минске.

Глава таможенного блока ЕЭК подчеркнул три основных инструмента цифровизации: навигационные пломбы, цифровую маркировку товаров и электронный документооборот как при перемещении товаров через таможенную границу Союза, так и внутри Союза.

По словам Руслана Давыдова, цифровая маркировка уже широко применяется в странах ЕАЭС. Уровень охвата маркировкой различных товарных групп может различаться по государствам, однако работа ведется и позволяет отслеживать легальность оборота конкретной единицы товара.

Министр ЕЭК напомнил, что навигационные пломбы начнут применяться на «пятерку» с февраля 2026 года — соответствующее решение приняла Коллегия Комиссии. Внедрение электронных документов при перевозках товаров является логичным шагом в формировании цифровой экосистемы и дальнейшей работы по улучшению прозрачности ввоза и оборота товаров.

«Внедрение этих инструментов в перспективе позволит формировать большие данные о движении товаров, которые будут анализироваться не только таможенными органами, но и другими заинтересованными контролирующими структурами, что поможет выявлять сомнительные и опасные поставки, в том числе детских товаров», — отметил Руслан Давыдов.

Министр ЕЭК добавил, что по поручению глав правительств государств-членов ЕАЭС Комиссия осуществляет мониторинг и анализ декларирования ввоза товаров в ЕАЭС, и результаты этого анализа оказались полезными в борьбе с ввозом нелегальной продукции.

«В июле этого года Коллегия Комиссии приняла рекомендацию принять дополнительные меры, направленные на проверку заполнения 31 графы таможенной декларации — речь идет о полноте описания импортируемой одежды и обуви. Мы понимаем, что если в декларации не указаны артикул, модель, производитель и торговая марка, то контроль легальности ввоза становится значительно труднее», — резюмировал Руслан Давыдов.

Он также подчеркнул необходимость активной совместной работы государственных органов всех стран-членов ЕАЭС по синхронизации усилий в борьбе с контрафактом и фальсификатом.

