Берик Асылов: применение технологий – один из ключевых приоритетов прокуратуры

В генеральной прокуратуре состоялось заседание Координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбе с преступностью.

Под председательством генерального прокурора РК Берика Асылова прошло заседание Координационного совета, посвященное развитию цифровых инструментов в сфере правопорядка, прогнозированию преступных угроз и повышению эффективности борьбы с преступностью. В своем выступлении генеральный прокурор отметил, что цифровой прогресс становится главным двигателем глобального развития.

«Глава государства четко обозначил стратегический курс на цифровизацию и внедрение искусственного интеллекта. Следуя этим установкам, в стране уже реализованы масштабные шаги: создано Министерство искусственного интеллекта, парламент рассматривает проект Цифрового кодекса, а мажилис принял Закон об искусственном интеллекте», — подчеркнул Берик Асылов.

Он отметил, что применение технологий в правоохранительной сфере — один из ключевых приоритетов прокуратуры.

Полностью оцифрованы уголовный процесс, административное судопроизводство, госконтроль и работа с обращениями граждан. Эти инструменты ежегодно защищают права десятков тысяч граждан и предпринимателей.

Через Национальную цифровую платформу выстроен механизм защиты инвесторов: с 20 января ни один госорган без согласия прокурора не может проводить проверку инвестора, привлекать его к ответственности, приостанавливать деятельность или отзывать лицензию.

«Сегодня важно, чтобы цифровые системы не только фиксировали нарушения, но и предупреждали их. Для этого создана система „Цифровой надзор“, использующая технологии искусственного интеллекта», — отметил генеральный прокурор.

Система анализирует данные, подключена к базам госорганов, умным камерам, дронам — и уже позволила снизить число разыскиваемых лиц на 24%. Технология применяется для пресечения нарушений общественного порядка, незаконной добычи недр, контроля за подучетными пробации и на других важных направлениях правоохранительной деятельности.

Одним из ключевых направлений Берик Асылов назвал развитие цифровой аналитики и прогнозирование преступности.

«По поручению Президента трансформируется Комитет по правовой статистике, в котором создан Центр прогнозирования преступных угроз. Его задача — цифровая профилактика на основе больших данных и искусственного интеллекта», — сообщил Генпрокурор.

Центр анализирует динамику правонарушений, мониторит мировые угрозы и информирует госорганы в режиме реального времени. Уже тестируется модель, которая через систему е-Өтініш выявляет риски по обращениям граждан с темами «насилие», «коррупция», «буллинг» и др.

Берик Асылов отметил, что Казахстан входит в эпоху искусственного интеллекта, открывающую новые возможности для защиты закона и порядка. На Форуме Digital Bridge объявлено об открытии лаборатории ИИ Alem.ai, и прокуратура планирует выстроить с ней сотрудничество с целью повышения эффективности противодействия преступности и другим нарушениям законодательства.

Генеральный Прокурор отметил, что цифровые технологии значительно усилили борьбу с киберпреступностью и интернет-мошенничеством. Совместно с «Казахтелекомом» запущен антифрод call-центр, который перехватывает мошеннические звонки. Им уже дезорганизовано 9 иностранных call-центров в Украине и России, а за месяц перехвачено более 40 тысяч звонков. В ближайшее время этот опыт будет масштабирован по регионам.

Одним из приоритетов остается борьба с наркопреступностью. По принципу «следуй за деньгами» прокуратурой разработана новая методика изъятия цифровых активов организаторов наркобизнеса. Арестовано свыше 85 тысяч банковских карт на сумму 2,3 млрд тенге, общий объем арестованных активов — более 11,5 млрд тенге. Внедрен чат-бот на базе ИИ для выявления наркомагазинов, благодаря этому выявлено 12 тысяч наркосчетов.

Берик Асылов подчеркнул необходимость переобучения сотрудников под новые цифровые вызовы — от кибердознания до аналитики на основе искусственного интеллекта, подготовки сертифицированных киберследователей и киберпрокуроров.

Важно также выстраивать диалог между ведомствами, экспертами и IT-сообществом для обмена технологиями и данными.

«Мы должны создать устойчивый механизм анализа и прогнозирования преступных угроз, обеспечить доступность правовой помощи населению — особенно в цифровой среде. Так реализуется идеология „Закон и Порядок“ на ведущих цифровых платформах», — заключил Берик Асылов.