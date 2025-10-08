Совет по кибербезопасности хотят организовать при ОТГ

Касым-Жомарт Токаев констатировал, что глобальная система безопасности переживает сложный период.

По мнению Президента РК, конфликты и вызовы, геополитические противоречия стали негативной тенденцией, представляющей угрозу для всех стран. Многие страны столкнулись с кибератаками — новой угрозой, не имеющей границ.

«Предлагаю создать в рамках Организации тюркских государств Совет по кибербезопасности, который обеспечит координацию действий и мобилизацию усилий наших государств. Вместе с тем Совет будет способствовать развитию цифровой безопасности и укреплению связей в этой области. Итоги прошедшей в Алматы в сентябре этого года конференции, посвященной данной теме, в очередной раз подтвердили важность укрепления сотрудничества в вопросах кибербезопасности», — сказал Президент.

Напомним — 14 ноября в Алматы пройдет конференция PROFIT Security Day, посвященная теме информационной безопасности для бизнеса.