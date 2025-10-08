Касым-Жомарт Токаев выступил с предложением учредить Центр цифровых инноваций ОТГ

Президент РК принял участие в XII саммите Организации тюркских государств.

Остановившись на значении цифровизации и искусственного интеллекта, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан поставил стратегическую цель — стать полностью цифровым государством.

«Для широкого внедрения ИИ мы начали подготовку квалифицированных кадров. С начала года более 400 тысяч студентов прошло специальное обучение. Кроме того, мы планируем открыть первый исследовательский университет, который будет готовить специалистов по ИИ. Казахстан готов выделить специальные гранты для молодых людей из тюркских стран, желающих обучаться в этом учебном заведении», — сообщил он.

Глава государства выдвинул ряд инициатив, которые можно реализовать в рамках Организации.

«Недавно в Астане открылся Международный центр искусственного интеллекта Alem.Aі. Предлагаю на его базе создать Центр цифровых инноваций Организации тюркских государств, который будет поддерживать стартапы, развивать совместные проекты, обеспечивать обмен опытом в сфере ИИ и привлекать венчурный капитал. Следует рационально использовать потенциал цифровизации и ИИ во благо наших народов, а также предотвращать риски и вызовы, связанные с новыми технологиями. Поэтому предлагаю посвятить неформальный саммит Организации, который пройдет в следующем году в Казахстане, теме „Искусственный интеллект и цифровое развитие“. Мы готовы организовать международную конференцию с участием квалифицированных экспертов в преддверии этой встречи», — предложил Президент.